Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli'nde Konuştu

Global İlişkiler Forumu Başkanı Memduh Karakullukçu moderatörlüğünde yapılan panele; İngiltere’den, Aston Üniversites Başkan yardımcısı Prof. Georgine Rippon, Birleşik Krallık İstihdam ve Yetkinlikler Komisyonu Direktör yardımcısı Moira McKerracher, Pera Cosulting CEO’su John Hill katıldı.

Foruma Türkiye’den ise Mynet Group Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof Mehmet bulut, DEIK Başkan Yardımcısı Şerif Egeli, konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere – Türkiye Bilgi Ortaklığı inisiyatifi’nin bir parçası olan panelde; ekonomik büyümeye destek olmak, gençlere girişimci düşünce yapısını öğreterek geleceğin endüstrilerini yaratmak için hükümetlerin, iş dünyası ve eğitim kurumlarının yapması gerekenler nelerdir, soruları cevaplandı.

Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Panelinde Konuştu



