FİNANS
  4. Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli'nde Konuştu

Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli'nde Konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

"İsdihtam, Girişimcilik ve Büyüme: Türkiye ve İngiltere için Başarılı Bir Gelecek. İngiltere ve Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli” 4 Ekim 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Nick Clegg yaptı.

Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli'nde Konuştu

Global İlişkiler Forumu Başkanı Memduh Karakullukçu moderatörlüğünde yapılan panele; İngiltere’den, Aston Üniversites Başkan yardımcısı Prof. Georgine Rippon, Birleşik Krallık İstihdam ve Yetkinlikler Komisyonu Direktör yardımcısı Moira McKerracher, Pera Cosulting CEO’su John Hill katıldı.

Foruma Türkiye’den ise Mynet Group Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof Mehmet bulut, DEIK Başkan Yardımcısı Şerif Egeli, konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere – Türkiye Bilgi Ortaklığı inisiyatifi’nin bir parçası olan panelde; ekonomik büyümeye destek olmak, gençlere girişimci düşünce yapısını öğreterek geleceğin endüstrilerini yaratmak için hükümetlerin, iş dünyası ve eğitim kurumlarının yapması gerekenler nelerdir, soruları cevaplandı.

Emre Kurttepeli, İngiltere-Türkiye Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Panelinde Konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu
Emre Kurttepeli, G3 Forumunda Girişimcilerle BuluştuEmre Kurttepeli, G3 Forumunda Girişimcilerle Buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, ingiltere, Bilgi Ortaklığı İnisiyatifi Paneli,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ASELSAN'dan temettü kararı

ASELSAN'dan temettü kararı

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Kendi işi Mynet ile lider oldu

Kendi işi Mynet ile lider oldu

Emre Kurttepeli TÜSİAD’da konuştu

Emre Kurttepeli TÜSİAD’da konuştu

Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.