“Innovators Under 35” 10 yıldır Dünya’nın farklı ülkelerinde düzenleniyor. Yarışmayı daha önce kazananlar arasında; Google’dan Sergey Brin, Facebook’tan Mark Zuckerberg ve Paypal’dan Max Levhin yer alıyor.

Emre Kurttepeli, Silikon Vadisi ve Bosphorus Yenilikçilik ekosisteminin karşılaştırılması panelinde konuştu; “Ayıp ya da eksik yanlarınıza vurgu yapmaktan ziyade, elinizde ne varsa onu göstermelisiniz” dedi. Inovatif bir ülke olma sürecinde Türkiye’nin sahip olduğu özelliklere değindi. “Türkiye’nin benzersiz özelliği, genç bir nüfüsa sahip olması. Türkiye’de her zaman finansman sıkıntısından bahsediyoruz ama iyi bir fikir varsa para da var” dedi.

Emre Kurttepeli: İyi bir fikir varsa para da var

