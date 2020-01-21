FİNANS
  4. Emre Kurttepeli: İyi bir fikir varsa para da var

Emre Kurttepeli: İyi bir fikir varsa para da var

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

“Innovators Under 35 Turkey” 17 Eylül 2014 tarihinde Salt Galata da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Organizasyonda 35 yaş altı yenilikçiler ödüllendirildi.

Emre Kurttepeli: İyi bir fikir varsa para da var

“Innovators Under 35” 10 yıldır Dünya’nın farklı ülkelerinde düzenleniyor. Yarışmayı daha önce kazananlar arasında; Google’dan Sergey Brin, Facebook’tan Mark Zuckerberg ve Paypal’dan Max Levhin yer alıyor.

Emre Kurttepeli, Silikon Vadisi ve Bosphorus Yenilikçilik ekosisteminin karşılaştırılması panelinde konuştu; “Ayıp ya da eksik yanlarınıza vurgu yapmaktan ziyade, elinizde ne varsa onu göstermelisiniz” dedi. Inovatif bir ülke olma sürecinde Türkiye’nin sahip olduğu özelliklere değindi. “Türkiye’nin benzersiz özelliği, genç bir nüfüsa sahip olması. Türkiye’de her zaman finansman sıkıntısından bahsediyoruz ama iyi bir fikir varsa para da var” dedi.

Emre Kurttepeli: İyi bir fikir varsa para da var

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Emre Kurttepeli Webrazzi Summit 2014’te KonuştuEmre Kurttepeli Webrazzi Summit 2014’te Konuştu
Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında KonuştuEmre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Innovators Under 35 Turkey,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli Mentor Clinic II Toplantısında Açılış Konuşması yaptı

Emre Kurttepeli Mentor Clinic II Toplantısında Açılış Konuşması yaptı

Emre Kurttepeli Webrazzi Startup’14 Konferansında Konuşma yaptı

Emre Kurttepeli Webrazzi Startup’14 Konferansında Konuşma yaptı

Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014

Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014

Emre Kurttepeli Webrazzi Summit 2014’te Konuştu

Emre Kurttepeli Webrazzi Summit 2014’te Konuştu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.