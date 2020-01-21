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  4. Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması Yaptı

Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması Yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:12 | Son Güncelleme

“GBA Mentor Clinic” toplantısını 18 Kasım’da The Marmara Taksim’de düzenledi. Toplantıda fikir sahibi girişimciler, mentorlerle ve melek yatırımcılarla bir araya geldi.

Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması Yaptı

Emre Kurttepeli’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından; Mentor Clinic işini geliştirmek ve internet/mobil teknolojileri alanında ilerlemeyi düşünen girişimcilere, 25 mentorden dilediğiyle 20 dakika boyunca birebir görüşme fırsatı sundu.

Fikir ya da düşünce aşamasında olanlar ya da işin başında olup işini geliştirmek isteyen girişimciler, internet ekosisteminin Türkiye’deki önemli temsilcilerinin tecrübelerinden yararlanma imkanı buldular.

Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Mentor Clinic I Toplantısı,

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