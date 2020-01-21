Emre Kurttepeli’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından; Mentor Clinic işini geliştirmek ve internet/mobil teknolojileri alanında ilerlemeyi düşünen girişimcilere, 25 mentorden dilediğiyle 20 dakika boyunca birebir görüşme fırsatı sundu.

Fikir ya da düşünce aşamasında olanlar ya da işin başında olup işini geliştirmek isteyen girişimciler, internet ekosisteminin Türkiye’deki önemli temsilcilerinin tecrübelerinden yararlanma imkanı buldular.

Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması yaptı



