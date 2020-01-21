Emre Kurttepeli’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından; Mentor Clinic II işini geliştirmek ve internet/mobil teknolojileri alanında ilerlemeyi düşünen 250 girişimciye, 30 mentorden dilediğiyle 20 dakika boyunca birebir görüşme fırsatı sundu.

GBA Mentor Clinic II’nin bu yılki konuşmacıları ve mentorları arasında Emre Kurttepeli, Ali Sabancı, Nevzat Aydın, Fırat İşbecer, Arif Akdağ, Cem Soysal, Melih Ödemiş, Haluk Elçi, Ömer Faruk Akarca, Ömer Hızıroğlu, Ayşe İnal, Cenk Bayrakdar, Ziya Alemdar, İhsan Elgin, Burçin Ergünt, Bora Yılmaz, Cem Baydar, Osman Ünsal, Orkun Saitoğlu, İbrahim Coşkuner, Devrim Ziya Tavil, Fırat Yalçın, Duygu Eren, Murat Tortopoğlu, Bora Akman, Emre Özbek, Serkan Ünsal, Furkan Gül, Erman Turan, Elbruz Yılmaz, Barış Ruacan, Gizem Yasa, Hande Çilingir, Tarik Sinan ve Serkan Köse gibi isimler bulunuyor.

Emre Kurttepeli Mentor Clinic II Toplantısında Açılış Konuşması yaptı

