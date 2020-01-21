ScaleUp Summit etkinliğinde, 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor’ın ağında bulunan girişimci ve mentorlar, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele aldı.

Kenya, Brezilya, İtalya, ABD ve İspanya gibi ülkelerden gelen iş dünyası liderleri ve girişimciler, zirve katılımcılarına farklı perspektifler sundu.

Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli moderatörlüğünü Aslı Kurul Türkmen’ın yaptığı “Smells Like Entrepreneur Spirit: Pioneer Entrepreneurs of Istanbul” panelinin konuşmacısı olarak sahnedeydi.

ScaleUp Summit’in dikkat çeken bir başka bölümünde ise 2019 İstanbul Teknoloji Haritası açıklandı.

Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te Konuşma Yaptı

