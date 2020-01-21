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  4. Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te Konuşma Yaptı

Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te Konuşma Yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Endeavor Türkiye’nin düzenlediği, girişimciler ve global iş dünyası liderlerini buluşturan ScaleUp Summit etkinliği, 21 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te Konuşma Yaptı

ScaleUp Summit etkinliğinde, 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor’ın ağında bulunan girişimci ve mentorlar, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele aldı.

ScaleUp-Konuşmacılar

Kenya, Brezilya, İtalya, ABD ve İspanya gibi ülkelerden gelen iş dünyası liderleri ve girişimciler, zirve katılımcılarına farklı perspektifler sundu.

Scaleup-Program

Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli moderatörlüğünü Aslı Kurul Türkmen’ın yaptığı “Smells Like Entrepreneur Spirit: Pioneer Entrepreneurs of Istanbul” panelinin konuşmacısı olarak sahnedeydi.

ScaleUp Summit’in dikkat çeken bir başka bölümünde ise 2019 İstanbul Teknoloji Haritası açıklandı.

Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te Konuşma Yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Endeavor Türkiye, Emre Kurttepeli, ScaleUp Summit,

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