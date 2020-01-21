Emre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldı. Seedcamp gibi Avrupa’nın en büyük melek yatırımcı ağının İTÜ’ye gelmesi Türkiye’deki girişimcilerle Avrupa’daki yatırımcılar arasında önemli bir köprü olması yönünden çok dikkat çekicidir.

Emre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldı



