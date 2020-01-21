TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Endeavor ve Özyeğin Üniversitesi ile Bizz Consulting tarafından düzenlenen etkinliğe Emre Kurttepeli konuşmacı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli, Startup Dostu Şirketler 2018 Ödül Töreni’ ne Konuşmacı Olarak Katıldı

