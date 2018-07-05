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Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Mynet’in yatırımcısı olan Tiger Global’in sahip olduğu hisseleri geri alan Emre Kurttepeli, böylece şirketin tüm hisselerinin sahibi oldu.

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Mynet’in yatırımcısı olan Tiger Global’in sahip olduğu hisseleri geri alan Emre Kurttepeli, böylece şirketin tüm hisselerinin sahibi oldu.
Bu işlem öncesinde Emre Kurttepeli’nin yüzde 51, Tiger Global’in ise yüzde 49’luk hissesi bulunuyordu.
Tiger Global ile Mynet’in geçmişte birlikte yatırımlara da imza attıklarını belirten Kurttepeli, bugüne kadar verdikleri destek nedeniyle Tiger Global yönetimine teşekkür etti.
Kurttepeli, Mynet için teknoloji ağırlıklı bir vizyon çizildiğini; Blockchain, Yapay Zeka gibi yeni teknolojileri temel alan ürünleri çıkaracak yeni ekiplerin kurulduğunu, Oyun grubunun ise tamamen yurtdışına odaklanacağını belirtti.
Girişimci kimliğiyle 1990’lı yılların ortasında Türkiye’nin ilk kurumlara yönelik internet servis sağlayıcı şirketi Fornet’i, 1999 yılında ise Mynet’i kuran Kurttepeli, bugüne kadar Trendyol gibi e-ticaret platformlarından Insider gibi yapay zeka bazlı kurumsal çözüm sunan firmalara, Sobee gibi oyun şirketlerinden çeşitli mobil çözümlere kadar 40’ın üzerinde girişimin kurucusu ya da yatırımcısı konumunda bulunuyor. Kurttepeli aynı zamanda Endeavor Türkiye ve Galata Business Angels’ın (GBA) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. (Fotoğraflı)

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