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  4. Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 22:49 | Son Güncelleme

TÜBİSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 21 Mayıs 2014 tarihinde Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirdi. Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

TÜBİSAD Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan 200’den fazla TÜBİSAD üyesi, Türkiye’de yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

Temel Misyonu Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerini ülkemizin büyümesinin temel bileşeni olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak en üst düzeyde temsil etmektir

TÜBİSAD Yönetim Kurulu, Türk ICT Sektöründe lider 21 asil ve 8 yedek üyeden oluşmaktadır.

TÜBİSAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Ahmet Bülter (Türk Telekom)
Ali Kançal (Fujitsu)
Burak Aydın (Intel Teknoloji)
Emre Kurttepeli (Mynet)
Erkan Akdemir (Avea)
Erol Bilecik (Index Bilgisayar)
Filiz Doğan (Oracle Türkiye)
Güngör Kaymak (HP Türkiye)
Hasan Süel (Vodafone)
İbrahim Özer (TNB Bilgisayar)
İlker Kuruöz (Turkcell)
M. Kemal Cılız (İnfonet)
Levent Kızıltan (Eczacıbaşı Bilişim)
Mehmet Nalbantoğlu (KoçSistem)
Nazım Özdemir (Exper Bilgisayar)
Serdar Tunaoğlu (Karel)
Tamer Özmen (Microsoft)
Turgut Gürsoy (Avez Elektronik)
Ümit Cinali (Cisco Systems)
Veli Tan Kirtiş (Akfa Teknoloji)
Zeynep Keskin (SAP Türkiye)

Emre Kurttepeli TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİSAD, TÜBİSAD Olağan Genel Kurul, Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel, Emre Kurttepeli,

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