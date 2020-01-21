Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyde, Türkiye İnovasyon Haftası düzenlendi.

4-5-6 Aralık tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik; kendi alanında uzman onlarca yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırladı. Emre Kurttepeli açılış gününde “Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Yaklaşımlar” isimli panelde konuşma yaptı.

Etkinlikte inovasyon, tasarım, bilim, teknoloji, marketing, eğitim ve enerji konularında dünyaca ünlü liderler, CEO’lar, uzmanlar ve akademisyenler konferans ve paneller de bir araya geldi. Türkiye’nin en inovatif firmaları ödüllendirildi.

Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul etkinliğine konuşmacı olarak, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, MIT Medya Laboratuvarı Kurucusu Nicholas Negroponte, Finlandiya Eski Başbakanı Esko Aho, G20 Genç Girişimciler Birliği Başkanı Jeremy Lıddle, Dijital Medya Uzmanı Robert Tercek, katıldılar.

Emre Kurttepeli Türkiye İnovasyon Haftasında Konuştu



