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  4. Emre Kurttepeli Webrazzi Arena’ya Jüri Üyesi Olarak Katıldı

Emre Kurttepeli Webrazzi Arena’ya Jüri Üyesi Olarak Katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

Mynet Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Webrazzi Arena’ya jüri üyesi olarak katıldı.

Emre Kurttepeli Webrazzi Arena’ya Jüri Üyesi Olarak Katıldı

10 farklı girişim projesinin katıldığı yarışmayı, tüm banka hesaplarını bir tek platform üzerinde, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetmeyi sağlayan Kobaküs yarışma birincisi oldu.

Yarışmanın ikincisi ise mobil uygulama ile elektrikli araba kullanıcılarının şarj ünitesine ulaşmasını, rezervasyon ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan Bluedot oldu.

Yarışma üçüncüsü ise dijital pazarlama ekipleri için data odaklı anlık video reklamı oluşturma platformu olan Vidyou, girişimi oldu.

Emre Kurttepeli Webrazzi Arena’ya Jüri Üyesi Olarak Katıldı

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Anahtar Kelimeler:
mynet, Emre Kurttepeli, Webrazzi Arena,

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