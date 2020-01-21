FİNANS
  4. Emre Kurttepeli’ ye Startup Dünyasına Yön veren 10 İş İnsanı ödülü verildi

Emre Kurttepeli’ ye Startup Dünyasına Yön veren 10 İş İnsanı ödülü verildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 20:17 | Son Güncelleme

Startup eko sistemine katkı amacıyla, Avrupa Birliği tarafından bir süredir Avrupa çapında da düzenlenen CORPORATE STARTUP SUMMIT etkinliği Türkiye’de de ilki gerçekleşti.

Emre Kurttepeli’ ye Startup Dünyasına Yön veren 10 İş İnsanı ödülü verildi

Startup Dostu Şirketler ve Startup Dünyasına Yön Veren 10 Liderin de açıklandığı etkinlikte Emre Kurttepeli’ ye "Startup Dünyasına Yön veren 10 İş İnsanı" ödülü verildi.

Emre Kurttepeli’ ye Startup Dünyasına Yön veren 10 İş İnsanı ödülü verildi

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Anahtar Kelimeler:
Startup eko, Emre Kurttepeli, CORPORATE STARTUP SUMMIT,

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