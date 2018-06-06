EMTİA PİYASALARI - Altın fiyatları dolardaki düşüş etkisiyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul 6 Haziran (DHA) - ABD dış ticaret açığının yedi ayın en düşük düzeyine gerilemesiyle metal fiyatları arttı.

Küresel piyasalarda gümüş yüzde 1.25 artışla 16.75 dolardan, altın yüzde 0.28 artışla 1,305.6 dolardan, bakır yüzde 1.78 artışla 3.255 dolardan, platin yüzde 0.83 artışla 908.8 dolardan ve paladyum yüzde 1.85 artışla 1003.9 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altının fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 312 liraya, Cumhuriyet altını da 1,277 liraya döndü.,

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.29 düşüşle varil başına 75.16 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.20 düşüşle 65.39 dolardan işlem görüyor.

