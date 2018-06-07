EMTİA PİYASALARI - Altın fiyatları eurodaki yükselişten destek buldu

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - ABD dış ticaret açığının yedi ayın en düşük düzeyine gerilemesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeden çıkacağına dair euronun dolar karşısında güçlenmesiyle metal fiyatları arttı.

Küresel piyasalarda gümüş yüzde 0.28 artışla 16.74 dolardan, altın yüzde 0.10 artışla 1,302.7 dolardan, bakır yüzde 0.57 artışla 3.2805 dolardan, platin yüzde 0.21 artışla 909.50 dolardan işlem görürken, paladyum yüzde 0.33 düşüşle 1011.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altının fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 312 liraya, Cumhuriyet altını da 1,277 liraya döndü.,

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 artışla varil başına 75.83 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.45 yükselişle 65.02 dolardan işlem görüyor.

