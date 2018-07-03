FİNANS

EMTİA PİYASALARI - Batı Teksas petrolü 75 doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintileri sebebiyle sert yükselişini sürdürürken, Batı Teksas hafif petrolü 2014’ten bu yana ilk kez 75 doların üzerine çıktı.

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintileri sebebiyle sert yükselişini sürdürürken, Batı Teksas hafif petrolü 2014’ten bu yana ilk kez 75 doların üzerine çıktı.
ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 1.43 artışla 775.00 dolara yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 1.19 artışla 78.22 dolar düzeyine çıktı.
Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son yedi ayın en düşük düzeyini gördükten sonra dolardaki gerilemeye bağlı olarak tekrar yükseldi.
- altın ons fiyatı yüzde 0.80 artışla 1,251 dolardan
- gümüş yüzde 1.33 artışla 16.045 dolardan,
- bakır yüzde 0.15 artışla 2.942 dolardan,
- platin yüzde 3.61 artışla 842.80 dolardan,
-paladyum yüzde 1.37 artışla 947.20 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 187.62 liraya, çeyrek altın 306.86 liraya, Cumhuriyet altını da 1,243 liraya yükseldi.

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