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EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 79 doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

 Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 1.05 artışla 74.22 dolara çıktı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 1.05 artışla 74.22 dolara çıktı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 1.76 artışla 79.22 dolar düzeyine çıktı.
Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.
- gümüş yüzde 0.40 artışla 16.105 dolardan,
- altın yüzde 0.05 artışla 1,251.8 dolardan,
- bakır bir değişim göstermeyerek 2.9535 dolardan,
- platin yüzde 0.06 artışla 855.7 dolardan,
- paladyum yüzde 1.88 artışla 948.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 184 liraya, çeyrek altın 300 liraya, Cumhuriyet altını da 1,227 liraya döndü.

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