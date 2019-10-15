FİNANS

EMTİA PİYASALARI-Ticaret etkisiyle altın yatay, petrol düştü

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinde bir anlaşma olasılığının zayıflamasına bağlı olarak, petrol fiyatlarında düşüş sürerken, anlaşmalı Brexit beklentisiyle altın yatay hareket ediyor.

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinde bir anlaşma olasılığının zayıflamasına bağlı olarak, petrol fiyatlarında düşüş sürerken, anlaşmalı Brexit beklentisiyle altın yatay hareket ediyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.79 düşerek 58.88 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.75 düşerek 53.19 dolara geriledi.
Altın fiyatları da, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflmasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı olarak çıkabileceği (Brexit) umutlarının artmasına bağlı olarak yatay hareket ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,493.77 dolara yükseldi.
Standard Chartered Bank, riskin yukarı eğilimini sürdürmesi ile birlikte, altında bir sonraki yukarı desteğin perakende yatırımcılarından geleceğine dikkat çekti.
Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, "Altın altı yılın en yüksek düzeyine çıkmasına karşın, güvenli liman alımlarından yararlanmayı da sürdürecek" dedi ve fiyatların 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama ons başına 1,510 dolar ve gelecek yılın aynı döneminde ise 1,570 dolarda seyredeceği tahmininde bulundu.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünyaFAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya
Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldıUğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Yoğun ilgi gördü! Almak isteyen 4 ay bekliyor

Yoğun ilgi gördü! Almak isteyen 4 ay bekliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı

Akbank nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Akbank nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.