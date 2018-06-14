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EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA)

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