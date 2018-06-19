FİNANS

EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran (DHA)

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Kilis'te 'geçici iş' kuyruğuKilis'te 'geçici iş' kuyruğu
CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemezCHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.