EMTİA PİYASALARI

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA)
Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular
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