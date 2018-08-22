EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

  Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak yükselirken, Brent ham petrolü varil başına 74 doların üzerine çıktı.

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak yükselirken, Brent ham petrolü varil başına 74 doların üzerine çıktı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 7406 dolara kadar yükseldikten sonra, 73.91 dolar düzeyine çekildi. ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.84 artışla 67.05 dolara yükseldi.
Altın fiyatları ise Fed’den faiz artışı beklentisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.
Gümüş yüzde 0.57 artışla 14.85 dolardan,
altın yüzde 0.54 artışla 1,206 dolardan,
bakır yüzde 0.61 düşüşle 2.679 dolardan,
platin yüzde 0.66 artışla 798.2 dolardan,
paladyum yüzde 0.12 artışla 911.1 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.

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