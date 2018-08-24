EMTİA PİYASALARI

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları, ABD’nin, OPEC’in en büyük üçüncü petrol üretici üyesi olan İran’a yönelik yaptırımları etkisiyle yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.59 artışla varil başına 75.17 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.75 artışla 68.34 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle hafif yükseldi.
- gümüş yüzde 0.26 artışla 14.58 dolardan,
- altın yüzde 0.14 artışla 1,195 dolardan,
- bakır yüzde 0.40 düşüşle 2.665 dolardan,
- platin yüzde 0.78 artışla 784.5 dolardan,
- paladyum yüzde 0.55 artışla 916.2 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.
Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni dönem başlıyor!
İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum