EMTİA PİYASALARI

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomik büyümeyi sarsacağı endişeleriyle düştü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.25 düşüşle varil başına 75.63 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.38 düşüşle 68.46 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise Fed Başkanı Powell’ın faiz arttırılabileceğine ilişkin açıklamasının ardından düştü;

- gümüş yüzde 0.16 düşüşle 14.77 dolardan,

- altın yüzde 0.23 düşüşle 1,210 dolardan,

- bakır yüzde 0.06 düşüşle 2.699 dolardan,

- platin yüzde 0.05 düşüşle 789 dolardan,

- paladyum yüzde 0.12 artışla 929.7 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, küresel altın fiyatların düşmesine karşın, doların yükselmesine bağlı olarak, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.

