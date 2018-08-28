EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Gözetim Komitesi'nin Temmuz ayında petrol üretiminde artış görüldüğünü duyurmasına karşın, Venezuela, Afrika ve İran gibi ülkelerde arz sıkıntılarına ilişkin endişelere bağlı olarak, Brent petrolü varil başına 76 doların üzerine çıktı.

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Gözetim Komitesi'nin Temmuz ayında petrol üretiminde artış görüldüğünü duyurmasına karşın, Venezuela, Afrika ve İran gibi ülkelerde arz sıkıntılarına ilişkin endişelere bağlı olarak, Brent petrolü varil başına 76 doların üzerine çıktı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.03 artışla varil başına 76.23 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.16 düşüşle 68.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları doların yuan karşısında güçlenmesiyle geriledikten sonra yeniden yükseliyor

- gümüş yüzde 0.04 artışla 14.86 dolardan,
- altın yüzde 0.18 artışla 1,218 dolardan,
- bakır yüzde 0.02 düşüşle 2.708 dolardan,
- platin yüzde 0.52 artışla 808.4 dolardan,
- paladyum yüzde 0.35 artışla 945.2 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, küresel altın fiyatların düşmesine karşın, doların yükselmesine bağlı olarak, gram altın fiyatı 242 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,590 liraya yükseldi.

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