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EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Gözetim Komitesi'nin Temmuz ayında petrol üretiminde artış görüldüğünü duyurmasına karşın, Venezuela, Afrika ve İran gibi ülkelerde arz sıkıntılarına ilişkin endişelere bağlı olarak, petrol fiyatları yükseldi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Gözetim Komitesi'nin Temmuz ayında petrol üretiminde artış görüldüğünü duyurmasına karşın, Venezuela, Afrika ve İran gibi ülkelerde arz sıkıntılarına ilişkin endişelere bağlı olarak, petrol fiyatları yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 artışla varil başına 76.69 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.03 artışla 68.89 dolardan işlem görüyor.

Meksika ve ABD ticaret anlaşmasının ardından doların düşmesiyle altın fiyatları yükseldi.
- gümüş yüzde 0.04 artışla 14.86 dolardan,
- altın yüzde 0.25 artışla 1,219 dolardan,
- bakır yüzde 1.18 artışla 2.740 dolardan,
- platin yüzde 0.22 artışla 806 dolardan,
- paladyum yüzde 0.70 artışla 948.5 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 242 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya yükseldi.

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