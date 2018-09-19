EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, ABD’in Çin’e uyguladığı 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri sonrasında doların istikrar kazanmasıyla geriledi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Altın fiyatları, ABD’in Çin’e uyguladığı 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri sonrasında doların istikrar kazanmasıyla geriledi.
- gümüş yüzde 0.34 düşüşle 14.175 dolardan,
- altın yüzde 0.30 düşüşle 1,202.2 dolardan,
- bakır yüzde 3.06 artışla 2.732 dolardan,
- platin yüzde 1.42 artışla 812.3 dolardan,
- paladyum yüzde 2.73 artışla 1003.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 399 liraya, Cumhuriyet altını da 1,640 liraya döndü.
Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretimi artırmaya hazır olmadığı işaretleri etkisiyle yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.23 artışla varil başına 79.01 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.32 artışla 69.82 dolardan işlem görüyor.

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