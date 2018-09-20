EMTİA PİYASALARI

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesi karşık gelişiyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 düşüşle varil başına 78.90 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.01 artışla 71.13 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin dolar talebini azaltmasıyla arttı.
- gümüş yüzde 0.42 artışla 14.34 dolardan,
- altın yüzde 0.35 artışla 1,212.6 dolardan,
- bakır yüzde 0.11 düşüşle 2.726 dolardan,
- platin yüzde 1.50 artışla 834.2 dolardan,
- paladyum yüzde 1.27 artışla 1,043 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.
Kira zammı hesaplaması değişiyor
Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum