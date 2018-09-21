EMTİA PİYASALARI

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesi tedarik endişeleri etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.26 artışla varil başına 79.69 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.17 artışla 71.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin dolar talebini azaltmasıyla yükseldi.

- gümüş yüzde 0.59 düşüşle 14.235 dolardan,

- altın yüzde 1.18 düşüşle 1,198 dolardan,

- bakır yüzde 2.85 artışla 2.8225 dolardan,

- platin yüzde 1.19 düşüşle 825.3 dolardan,

- paladyum yüzde 0.95 düşüşle 1,034.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 241 liraya, çeyrek altın 394 liraya, Cumhuriyet altını da 1,620 liraya döndü.



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