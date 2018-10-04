EMTİA PİYASALARI

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları 86.74 dolara kadar yükseldi. Fiyatlarda görülen artış sonrası Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artırma konusunda anlaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 86.74 dolarlık zirvenden yüzde 0.15 düşüşle varil başına 86.16 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.20 düşüşle 76.26 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle düştü

- gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 14.635 dolardan,

- altın, yüzde 0.05 düşüşle, 1,202.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.44 düşüşle 2.8185 dolardan,

- platin, yüzde 1.03 düşüşle 827.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.66 düşüşle 1,046.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 380 liraya, Cumhuriyet altını da 1,570 liraya döndü.

