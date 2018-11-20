EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA)

Bir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyorBir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyor
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttıBKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı
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