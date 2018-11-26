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EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 09:42 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 (DHA)

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
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Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyorPazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor
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