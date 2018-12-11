EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA)

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