FİNANS

EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart (DHA)

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
TAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkürTAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkür
Trump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısıTrump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkür

TAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkür

Trump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısı

Trump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısı

Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceği  tartışıldı

Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceği  tartışıldı

Türkiye ekonomisinin geleceği masaya yatırıldı

Türkiye ekonomisinin geleceği masaya yatırıldı

Amerikan Türk Konseyi’nin toplantısı Washington’da yapılacak

Amerikan Türk Konseyi’nin toplantısı Washington’da yapılacak

'10 kuruşa tahsis edilen araziler kişilerin şahsi serveti oldu'

'10 kuruşa tahsis edilen araziler kişilerin şahsi serveti oldu'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.