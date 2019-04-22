EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle 74 doların üzerini gördükten sonra 73.6 dolara çekildi.

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle 74 doların üzerini gördükten sonra 73.6 dolara çekildi.
Washington Post gazetesinin köşe yazarı Josh Rogin, geçen yıl verilen muafiyetlerin uzatılmayacağını yazması ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın da haberi teyit etmesi üzerine, Brent petrolün varili, yüzde 3.2 artışla 74.3 doları gördü ve Brent petrolde aylık yükseliş 9.9 doları buldu.
Washington Post'taki köşe yazısına göre, ABD'nin İran'ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. ABD'nin muafiyet süresini bazı ülkeler için uzatacağı öngörülüyordu.
ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun kısa süre ardından anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı.
İran petrol ihracatına yönelik yaptırımların yanında, Suudi Arabistan ve ABD’nin stoklarında görülen düşüş de fiyatların yükselmesinde etkili oldu.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.26 artışla 73.6 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.2 artışla 65.41 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Pazartesi günü dört ayın en düşük düzeyinden yükselişe geçti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.13 artışla 14.975 dolardan,
- altın, yüzde 0.23 artışla 1,279 dolardan,
- bakır, yüzde 0.22 düşüşle 2.9135 dolardan,
- platin, yüzde 0.89 artışla 911.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.71 artışla 1,408.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,621 liraya döndü.

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