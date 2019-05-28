EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs (DHA)

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayızGM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız
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