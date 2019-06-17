EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran (DHA)

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