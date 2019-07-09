EMTİA PİYASALARI

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin etkisiyle, jeopolitik risklerin desteğine rağmen düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 düşüşle 64.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 57.49 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayında para politikasını gevşetme ihtimalinin azalmasıyla doların son haftaların en yüksel düzeyine çıkması etkisiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.10 artışla 15.06 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,394.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.17 düşüşle 2.654 dolardan,

- platin, yüzde 0.68 düşüşle 814.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.21 düşüşle 1,555 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 419 liraya, Cumhuriyet altını da 1,735 liraya geriledi.

