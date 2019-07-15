EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Temmuz (DHA)

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