FİNANS

EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Temmuz (DHA)

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
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TİM/Gülle: Faiz indirimi finansman maliyetine olumlu yansıyacakTİM/Gülle: Faiz indirimi finansman maliyetine olumlu yansıyacak
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