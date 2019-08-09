EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ağustos (DHA)

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisiEurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldiHalkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi
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