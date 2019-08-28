FİNANS

EMTİA PİYASALARI

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Ağustos (DHA)

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Papara ile PTT iş birliğiPapara ile PTT iş birliği
Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacakApple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine zam!

İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine zam!

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papara ile PTT iş birliği

Papara ile PTT iş birliği

Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35’e çekti

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35’e çekti

İSO "Yatırım Teşvik Bülteni"nin ilk sayısını yayınladı

İSO "Yatırım Teşvik Bülteni"nin ilk sayısını yayınladı

Niğde'de 454 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Niğde'de 454 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.