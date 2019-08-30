EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ağustos (DHA)

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdıKredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)
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