EMTİA PİYASALARI

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FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül (DHA)

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldıRG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı
Halkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyorHalkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor
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