"En ağır fuar" 23 Ekim'de açılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı" 23 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, düzenlendiği ilk yıla göre 5 kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkati çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 5'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İlk senesinde 550 blok mermerin yer aldığı fuarda, bu yıl toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 200 blok mermer sergilenecek.

Tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere ulaşan fuar, 205 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 8 salon ve açık sergileme alanında sektörün "en ağır fuarı" olarak nitelendiriliyor.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkeden iş insanının ağırlanacağı fuar 26 Ekim'de sona erecek.