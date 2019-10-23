"En ağır fuar" kapılarını açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Ülkemizin mermer ve doğal taş rezervi dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor. Sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da rezervlerimiz üst düzeyde. Sahip olduğumuz renkler ve desen çeşitliliği gerçekten çok fazla ve dikkat çekici." dedi.

Kalaycı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın açılışında konuştu.

Mermer sektörünün bazı zorluklara rağmen faaliyetlerini sürdürerek ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirten Kalaycı, bunu takdir ettiklerini söyledi.

Kalaycı, şöyle devam etti:

"Toplam maden ithalatına 2018 rakamlarıyla 28-29 milyar dolar harcadık. Diğer taraftan, toplam maden ihracat tutarımız 8-9 milyar dolar civarında. Görüldüğü üzere maden dış ticaret açığımız 20 milyar dolar civarında fakat bir sektörümüz bu açığı kapatmak için ciddi şekilde katkı sunuyor. Mermer sektöründe geçen yıl 2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Bunun yarısı ham, blok mermer ve doğal taş, kalanı ise işlenmiş mermer ve doğal taş ihracatından oluşuyor."