"En büyük gücümüz vatanına, milletine bağlı gençliğimiz olacak"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Biz bu gençliğimize yatırım yapabilirsek, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda daha fazla destekleyebilirsek, en büyük gücümüz vatanına, milletine, bayrağına bağlı gençliğimiz olacak." dedi.

Kacır, Sarıyer Ülkü Ocakları'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, milli teknoloji geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Bu işin gençlerin işi olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde gençler geliştirip, üretip dünyaya pazarlayıp satıyorlar. Biz çok şanslıyız, ortalama nüfus yaşımız 31, Avrupa ülkelerinin 43,47'leri buldu. Onlar da bunun farkındalar, bize fazlasıyla kıskançlıkla bakıyorlar. Biz bu gençliğimize yatırım yapabilirsek, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda daha fazla destekleyebilirsek en büyük gücümüz vatanına, milletine, bayrağına bağlı bu gençliğimiz olacak."

Kacır, Türkiye'nin son 15 yılda yakaladığı ekonomik büyümeye işaret ederek, "Yarından hemen sonra yeniden el birliği yaparak, yollara düşerek, gecemizi gündüzümüze katarak yüksek büyüme hızlarını yakalayıp ekonomimizi adım adım daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.