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"En büyük gücümüz vatanına, milletine bağlı gençliğimiz olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "Biz bu gençliğimize yatırım yapabilirsek, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda daha fazla destekleyebilirsek, en büyük gücümüz vatanına, milletine, bayrağına bağlı gençliğimiz olacak" - "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının başvuruları dün doldu. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 241 profesör, araştırmacı inşallah önümüzdeki yıl Türkiye'ye dönmüş olacak" - "Yarından hemen sonra yeniden el birliği yaparak, yollara düşerek, gecemizi gündüzümüze katarak yüksek büyüme hızlarını yakalayıp ekonomimizi adım adım daha yukarılara taşıyacağız"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Biz bu gençliğimize yatırım yapabilirsek, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda daha fazla destekleyebilirsek, en büyük gücümüz vatanına, milletine, bayrağına bağlı gençliğimiz olacak." dedi.

Kacır, Sarıyer Ülkü Ocakları'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, milli teknoloji geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Bu işin gençlerin işi olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde gençler geliştirip, üretip dünyaya pazarlayıp satıyorlar. Biz çok şanslıyız, ortalama nüfus yaşımız 31, Avrupa ülkelerinin 43,47'leri buldu. Onlar da bunun farkındalar, bize fazlasıyla kıskançlıkla bakıyorlar. Biz bu gençliğimize yatırım yapabilirsek, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda daha fazla destekleyebilirsek en büyük gücümüz vatanına, milletine, bayrağına bağlı bu gençliğimiz olacak."

Kacır, Türkiye'nin son 15 yılda yakaladığı ekonomik büyümeye işaret ederek, "Yarından hemen sonra yeniden el birliği yaparak, yollara düşerek, gecemizi gündüzümüze katarak yüksek büyüme hızlarını yakalayıp ekonomimizi adım adım daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

2002 yılında savunmaya bütçenin yüzde 9'u harcanırken, 2018 yılında bütçenin sadece yüzde 4'ünün savunmaya ayrıldığını aktaran Kacır, insana yatırım yaptıklarını, 2002 yılında bütçenin yüzde 8’ini eğitime ayırırken, şimdi yüzde 14'ünü ayırdıklarını söyledi.

Kacır, dünyanın pek çok ülkesinin beyin göçü verdiğini anımsatarak, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının başvuruları dün doldu. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 241 profesör, araştırmacı inşallah önümüzdeki yıl Türkiye'ye dönmüş olacak. Türkiye'de 5 kişilik doktoralı ekipleriyle milli stratejilerimiz doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor olacaklar." dedi.

Kacır, programda katılımcılara, milli hava savunma sistemleri Hisar'a ilişkin video izlettirdi.

- "Türkiye, İHA ve SİHA'ları yurt dışına ihraç eder hale geldi"

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise önemli olanın teknolojinin peşinden gitmek değil, onun geleceğini görmek olduğunu söyledi.

Bayraktar, milli teknoloji geliştirmenin önemini vurgulayarak, uçakların içindeki beyin sistemine hakim olmak gerektiğini kaydetti.

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin, İHA ve SİHA'ları yurt dışına ihraç eder, bu alanda çok gelişmiş ülkelere bile kendi markasını satar hale geldiğini dile getirdi.

Hem geleceğin teknolojilerini takip ettiklerini hem de bu alandaki mevcut liderliği kaybetmemek için çalıştıklarını aktaran Bayraktar, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği harekatlara ilişkin kısa bir video gösteriminde bulundu.

Programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy da katıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Selçuk Bayraktar

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