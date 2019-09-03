FİNANS

En çekici işveren Aselsan

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE'nin Gençleri için En Çekici İşverenler Araştırması 2019'un sonuçları açıklandı.

En çekici işveren Aselsan

ANKARA, (DHA)- 'TÜRKİYE'nin Gençleri için En Çekici İşverenler Araştırması 2019'un sonuçları açıklandı. Aselsan, Mühendislik/IT kulvarında iki kuşaktan temsilcilerin de çalışmayı en çok tercih ettikleri şirketler listesinde birinci sırada yer aldı.
Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre; Kasım 2018-Nisan 2019 aralığında, 50 üniversiteden toplam 64 bin 967 öğrenci ve ortalama 4,5 yıl deneyime sahip 18 bin 338 genç profesyonelin katılımı ile yürütülen araştırma kapsamında; gençlerin, iş ve işveren markalarına yönelik eğilimleri karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Bu yıl ki araştırmanın bir diğer önemi ise, kariyer beklentileri ve hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösteren 'Y' ve 'Z' kuşağı temsilcilerinin, 'öğrenciler' ve 'genç profesyoneller' başlıkları altında, aynı ankete katılması oldu. Bu sayede, 'Y' ve 'Z' kuşağının iş arama süreçlerinde sosyal medya kullanım tercihleri ve şirket tanıma yöntemleri başta olmak üzere, iş değiştirme oranları, çalışan ilişkilerine verilen önemin şirket tercihleri sırasındaki etkileri ve adaptasyon becerilerine ilişkin önemli veriler elde edilmiş oldu.
ASELSAN İLK SIRADA
Aselsan, geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi 2019 yılında da Mühendislik/IT kulvarında iki kuşaktan temsilcilerin de çalışmayı en çok tercih ettikleri şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. İktisadi İdari Bilimler alanında öğrenciler için 5 basamak, genç profesyoneller için ise 1 basamak yükselen Aselsan, bu alanda da ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı. Profesyonel eğitim ve gelişim, iyi bir maaş, kariyer gelişimini destekleyecek liderler, uluslararası çalışma ve seyahat fırsatları ile çalışana saygı gibi temel işveren markası niteliklerinin; hem öğrenciler hem de genç profesyoneller tarafından önceliklendirildiği araştırma sonuçları iki kuşağın profesyonel çalışma hayatı beklentilerini net bir biçimde ortaya koydu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağızBakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız
Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi ForumuSivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu
Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyorKırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İcradan yarı fiyatına satılıyor

İcradan yarı fiyatına satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

ODD - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

ODD - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Dr. Seçil Yıldırım: Enflasyon beklentinin altında geldi

Dr. Seçil Yıldırım: Enflasyon beklentinin altında geldi

İzmir İş Günleri Toplantıları 30 ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor

İzmir İş Günleri Toplantıları 30 ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.