FİNANS

En eski seyahat şirketi Thomas Cook tasfiye sürecine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski seyahat şirketi İngiliz Thomas Cook, zorunlu tasfiye sürecine girdi.

Robert Badendieck / İstanbul, 23 Eylül (DHA) - Dünyanın en eski seyahat şirketi İngiliz Thomas
Cook, zorunlu tasfiye sürecine girdi.
Şirketten yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Birleşik Krallık bazlı bütün ticaret faaliyetlerimiz an itibariyle durdurulmuştur, gelecek bütün uçuşlar ve tatiller iptal edilmiştir" denildi.
Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle, şirketin dünya genelinde bulunan 600 binden çok müşterisinin 150 binini ülkelerine geri getirmek için operasyon başlatıldı.
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), iki hafta içinde bir kurtarma operasyonu gerçekleştireceğini, 150 binden çok kişiyi ülkelerine geri getireceğini açıkladı. CAA CEO’su Richard Moriarty, şu açıklamayı yaptı:
"Çok kısa bir zaman diliminde Birleşik Krallık'ın en büyük hava yolu köprüsü kurduk; kurduğumuz filoda dünyanın her yerinden uçaklar bulunuyor. Bu operasyonun doğası gereği aksamalar olabilir; müşterilerimizin sabırlı olmasını rica ediyoruz."
1841’de demiryolu seyahatleri ile faaliyetlere başlayan şirket, 16 ülkede, yılda 19 milyon kişiye seyahat hizmetleri sağlıyor. Thomas Cook CEO’su Peter Fankhauser, hissedarlarla yapılan toplantıların sonuçsuz kaldığını ve şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Thomas Cook gibi büyük şirketlerin kendilerini korumaları gerektiğini, devletin şirketlerin kefaletleri ödemesi durumunda “manevi zarar” oluşacağını ve şirket yöneticilerinin seyahat şirketlerine yeterince destek vermeye teşvik edilmediklerini açıkladı.
Boris Johnson, bir kefalet durumunda devletin kaynaklarının büyük kısımlarının kullanılması gerektiğini belirtti. Thomas Cook’un borçlarının kefaleti halinde 150 milyon sterlin (yaklaşık 1 milyar 70 milyon lira) dolayında bir miktar devlet hazinesinden ödenmesi gerekebilecek.

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