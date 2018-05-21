En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011869 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025574 -0,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028632 -0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013966 -0,62 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019842 -0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012598 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013833 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012519 -0,37 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013497 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013061 -0,34(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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