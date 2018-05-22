En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,52 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025358 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012990 -0,54 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012533 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012789 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012456 -0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013429 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012459 -0,48 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012190 -0,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019023 -0,47 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012366 -0,45(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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